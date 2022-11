Corea del Nord | Seul | lanciato un missile balistico

(Di venerdì 18 novembre 2022)accusa Pyongyang di averunintercontinentale (per altro il secondo in due giorni) questa mattina e per tutta risposta alladel, ladel Sud mobilita i ...

Seul accusa Pyongyang di aver lanciato un missile balistico intercontinentale (per altro il secondo in due giorni) questa mattina e per tutta risposta allaNord, laSud mobilita i suoi jet F - 35A stealth per un ciclo di esecitazioni di attacco guidato con i laser. Immediata la reazionepresidente sudcoreano, Yoon Suk - yeol che ...... rete di infrastrutture, qualitàsistema logistico e presenza di risorse umane specializzate, e dipenda ancora in modo significativo da mercati esteri come Cina, Giappone eSud per l'...Milano, 18 nov. (askanews) - La Corea del Nord ha lanciato un sospetto missile balistico intercontinentale (Icbm) che è atterrato a solo 200 chilometri dal Giappone. Il primo ministro giapponese Fumio ...Si tratta di un vettore intercontinentale. Immediata la reazione USA: "Ferma condanna" si legge in un comunicato del portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza statunitense.