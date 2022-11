Problemi in Qatar per una Nazionale | c’entrano i cammelli

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Curioso quello che sta succedendo all’Inghilterra nel suo ritiro in. Southgate ha optato per un’alloggio lontano dal centro, onde evitare distrazioni legate alla vita cittadina e per non essere disturbati dal caos. Inghilterra DisturbataI britannici alloggiano presso l’Hotel Souq Al Wakra, come già detto, molto distante dal centro. I calciatori della selezione inglese stanno però trovando difficoltà a dormire. La causa sono i. Si, avete capito bene. Sembra che il rumore provocato da questi animali, amati dai turisti, stia recando disturbi nel sonno ad Harry Kane e compagni. Inè stimata la presenza di circa 85.000 esemplari e non sono rare le aggressioni di questi animali ai danni dei civili, seppur di natura non siano considerati feroci. Insomma, la prima insidia per il ...