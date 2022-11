Migranti | la Germania pronta ad accoglierne 3mila dall’Italia Piantedosi | «In Ue non procederemo da soli»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo la crisi con la Francia sul caso Ocean Viking, il ministro dell’Interno Matteosi muove per consolidare le sponde europee per assicurare il rispetto del meccanismo di solidarietà con l’Italia e il lancio di un nuovo piano per la gestione dei. A margine del G7 dei titolari dell’Interno a Eltville, inha incontrato la sua omologa tedesca Nancy Faeser, alla quale ha assicurato – fa sapere il Viminale – di volersi attenere alle regole Ue, senza procedere da sola sui. Faeser, per tutta risposta, ha ribadito ache laintende tener fede al meccanismo di solidarietà sulla redistribuzione dei. Secondo Repubblica, la ministra avrebbe confermato esplicitamente l’impegno ad ...