Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 12 | 10

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione mercoledì 16 novembre in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Bali in apertura Ieri c’è stato un incontro di circa un’ora a margine del G20 tra la premier Giorgia Meloni il presidente statunitense Joe biden è il leader hanno ribadito il profondi e duraturi legami tra le nazioni il forte interesse rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco che prende da Palazzo Chigi il colloquio si è incentrato sulla solidità dell’Alleanza transatlantiche sul eccellente Cooperazione per far fronte alle sfide globali della crescita economica la sicurezza comune si legge in una nota al centro dell’attenzione anche il continuo a sostegno l’Ucraina la stabilità nel Mediterraneo e nel indopacifico oltre rapporti con la cena torniamo in Europa lui è sotto ...

