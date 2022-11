Sorprese a rubare in una farmacia | i carabinieri fermano due ragazze

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Idella Stazione di Mercogliano hanno denunciato una ventenne e una trentenne, di origine straniera ma residenti ad Avellino, per “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in unadi Mercogliano dove era stata segnalata la presenza delle due donne, le quali si aggiravano nell’esercizio con atteggiamenti sospetti. Sul posto ihanno individuato le donne che, bloccate e sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di prodotti cosmetici appena sottratti dall’esercizio commerciale. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e le due presunte responsabili del furto, già note per analoghi reati, deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...

