Trenord | i treni a idrogeno sono poco efficienti | la soluzione è un’altra

(Di domenica 13 novembre 2022) Sull’ultimo numero di Stadtverkehr – una delle due riviste mensili del Trasporto Pubblico Locale tedesco tra le più accreditate del settore – compare una riflessione sull’efficienza energetica dell’. Lo studio mette a confronto l’energia fornita al treno dall’elettricità all’e i risultati nonper nulla confortanti per l’. Di seguito riportiamo una tabella che mette a confronto l’elettricità (fonte), iniziando dalla catenaria (linea aerea), la più efficiente, passando dall’alimentazione mista batterie-catenaria (ricarica intermedia) oppure interamente a batterie con ricarica al capolinea. Infine l’alimentazione a(vettore) che, attraverso una cella a combustibile, viene ri-trasformato in elettricità per alimentare un motore elettrico. Il metodo più efficiente è ...