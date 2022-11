Pessimismo e sicurezza nazionale | un paradigma da cambiare

Leggi su formiche

(Di domenica 13 novembre 2022) Durante gli ultimi tempi ho avuto il piacere di svolgere alcuni seminari divulgativi in Italia. È stata per me una bella opportunità per confrontarmi con studenti universitari, imprenditori e manager. Ho deciso, non a caso, di cominciare queste interessanti chiacchierate sottoponendo ai partecipanti due quesiti. Il primo, riguardava le statistiche sulle rapine in Europa. Ho elencato i nomi di 10 Paesi europei e ho chiesto ai partecipanti di identificare i tre Paesi con il più alto numero di rapine pro-capite nel 2020. Il lettore intuirà facilmente che l’Italia è stata menzionata da oltre il 90% dei partecipanti nella “triade nera” dei Paesi europei con il più alto tasso di rapine. Ho poi chiesto ai partecipanti di identificare i tre paesi europei con il più alto numero di omicidi pro-capite nel 2020, fornendo previamente una lista di 10 paesi europei. Ancora una volta l’Italia è stata ...