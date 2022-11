Lexar FLY microSDXC™ USH-I | le caratteristiche della scheda

Leggi su lopinionista

(Di domenica 13 novembre 2022) Ideale per chi ama fotografare cono droni e action cam e per i creatori di contenuti consente di acquisire e trasferire rapidamente file multimediali di alta qualità Nital, distributore per l’Italia dei prodotti, è lieta di presentare la nuovaFLYUSH-I, progettata per gli appassionati di fotografia con droni e action cam e per i content creators. La nuovaFLYconsente infatti di acquisire e trasferire rapidamente file multimediali di alta qualità, inclusi video Full-HD e 4K UHD con velocità di lettura fino a 160MB/s e velocità di scrittura fino a 90MB/s. Questaè classificata come Classe 10, Classe di velocità UHS 3 (U3) e Classe di Velocità Video 30 (V30) e offre le prestazioni di velocità ...