la Repubblica

Giorgia Meloniha perso tempo. Prima ancora di entrare a Palazzo Chigi, nel discorso per il voto di fiducia ... quei 100 miliardi di euro circa che ogni anno mancano all'nelle dichiarazioni ...E' il nuovolanciato da Monsignor Aurelio Pesoa Ribera OFM, Vicario apostolico di El Beni, ... quelli che seguono e sono fedeli a Cristo, saranno perseguitati, saranno rifiutati,avranno ... L'appello: non sparate sulla Croce Rossa (digitale) Impresa sfiorata. Il Toro viene raggiunto solo al 94’(da Matic) dopo che un paio di minuti prima Andrea Belotti aveva sbagliato un calcio di rigore. Sì, proprio l’ex capitano storico… Leggi ...Deve espiare una condanna per cumulo di pena a 28 anni, per molteplici reati commessi nel tempo, in particolare contro il patrimonio, la donna arrestata dai carabinieri della stazione di Mosciano Sant ...