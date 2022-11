LA NAZIONE

L'animale si era perso nel tratto da Firenze Sud all'Impruneta. Rintracciato il padrone, si è precipitato sul posto per riportare la sua cagnolina a casa, in zona ...Inoltre il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la possibile costruzione dell'... Due mesi fa il numero uno dela sei zampe, Claudio Descalzi, aveva annunciato l'acquisizione delle ... Cane in autostrada A1, la polizia salva 'Pulce': "Vagava terrorizzata dal traffico" Alcuni uomini hanno ripreso un lupo mentre porterebbe via un cane di piccola taglia presumibilmente in via della Magliana, a Roma ...L'animale si era perso nel tratto da Firenze Sud all'Impruneta. Rintracciato il padrone, si è precipitato sul posto per riportare la sua cagnolina a casa, in zona Scandicci ...