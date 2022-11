Quirinale | secondo giorno visita Mattarella in Olanda | breve incontro con studenti italiani

(Di giovedì 10 novembre 2022) L'Aja, 10 nov. (Adnkronos) -delladi Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, che, accompagnato dalla figlia Laura, a L'Aja ha reso omaggio, deponendo una corona d'alloro, all'Herdenkings monument. Al termine dellacerimonia, c'è stato spazio per un fuori programma con uncon alcuniche si sono avvicinati per salutare il Capo dello Stato. "Questo augurio è molto importante, ne ho bisogno", ha risposto ai giovani che gli auguravano buon lavoro. "Faremo del nostro meglio, grazie per il lavoro che fa tutti i giorni per noi", hanno ribadito i ragazzi. Il programma della giornata prevede peri colloqui con il presidente del Senato, ...

RaiNews

Quando gli chiedono se si riferisca a Letizia Moratti, Pisapia ricorda che è stata candidata dalla destra al, e che si è fatto il suo nome come ministra nel governo Meloni. Ora,l'...Quando gli chiedono se si riferisca a Letizia Moratti, Pisapia ricorda che è stata candidata dalla destra al, e che si è fatto il suo nome come ministra nel governo Meloni. Ora,l'... Il governo Meloni giura oggi al Quirinale - Fazzolari: per la destra è un giorno storico - Fazzolari: per la destra è un giorno storico Gli inviti sono partiti già da qualche giorno: il primo indirizzato al Quirinale, il secondo a Palazzo Chigi quindi via via a seguire altre autorità. Il 26 alle 17 - è ...Il Guardasigilli spiega che la norma anti-rave "è stata creata perché l'attuale articolo 633 del codice penale era stato scritto quasi cento anni fa per tutelare i proprietari di beni immobili da inva ...