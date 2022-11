“Qui non puoi mangiare” | studentessa disabile scacciata dall’aula dell’Università di Pavia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una scena pessima quella che ha visto per protagonista unadimalamentein cui stava consumando il suo pranzo dal personale dell’ateneo. Stando a quanto riportato da Il Giorno, gli addetti alla portineria sarebbero arrivati addirittura a minacciare di chiamare i Carabinieri se la ragazza, paziente oncologica che per ovvi motivi non puòal freddo, non se ne fosse andata da lì. Stando a quanto emerso, la giovane, invalida civile al 100%, era seduta in un’aula del polo San Tommasodiperil cibo che aveva portato da casa quando, all’improvviso, le si è avvicinato un membro del personale della portineria intimandole ...

ilmessaggero.it

'È un onore essere, da giovaneho meritato di frequentare l'università, per questo sono felicissimo di rispondere a tutte le domande degli studenti' ha detto il tecnico, prima di scambiarsi ...Masielloconvocato per Bari - Sudtirol. Da, l' escalation di proteste e messaggi minatori lanciati da molti tifosi del Bari nei confronti del giocatore e la scelta, quasi obbligata, del ... Studentessa disabile cacciata dall'università di Pavia: «Qui non si può mangiare» Daniele Dal Moro ha detto di non conoscere Ivana Mrazova personalmente, ma da quel che ha visto gli è sembrata una ragazza molto simpatica. Ed è qui che il vippone ha speso belle parole per l’ex: ..."Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: 'Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore.' Semplicemente non lo pensi. Quindi eccomi qui oggi. La nave è salpata”, queste le parole di Jennifer ...