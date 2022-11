Mondiali in Qatar | gli alloggi da 270 euro a notte per dormire in un container in mezzo al deserto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mancano 10 dieci giorni all'inizio deidi calcio in, l'atteso appuntamento sportivo per il quale si prevede un'enorme affluenza di tifosi, ma cominciano a sorgere i primi problemi ...

Gf Vip, Sonia Bruganelli: 'Antonella giocatrice basica, Edoardo un sottone'in, gli alloggi da 270 euro a notte per dormire in un container in mezzo al deserto È iniziato il conto alla ...Una stoccata alla Rai sull'esborso per i diritti deidel("Trasmettere la Nazionale è servizio pubblico, ma spendere 200 milioni tra di diritti e costi di produzione è servizio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...MILANO (ITALPRESS) – La pausa per il Mondiale “non sarà semplice”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Milan Stefano Pioli rispondendo alle domande degli studenti dell’Università Statale di Milano duran ...