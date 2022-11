Nadef | De Cristofaro Avs | ' in continuità con governo Draghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "LadelMeloni è in perfettacon l'azione del precedente, così aspramente criticato dalla Presidente del Consiglio e dal suo partito quando si trovava all'opposizione". Così in aula annunciando il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra, il presidente del Gruppo Misto, Peppe De. "In particolare ci sembra riconoscibilissimo lo stesso stampo tradizional-liberista. Non ci sono i temi che rappresentano le vere emergenze di questo Paese: diseguaglianza sociale e lavoro. È palese l'indifferenza per l'allargamento della forbice fra ricchi e poveri, le risorse vengono destinate per la più larga parte alle imprese, senza curarsi minimamente della caduta libera del potere di acquisto delle persone. Questo ...