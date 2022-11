“Essere normali è sinonimo di poco influenti?” | incontro a Milano

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gaia Spizzichino, con il reading ‘La Nomalità non influenza’, invita a riflettere sul perché latà non sempre attrae– Continua la rassegna culturale proposta da Casa Xiaomi Club, il format che prende vita presso gli spazi di Casa Xiaomi Casa LAGO Edition in via San Tomaso 6, a, che vede coinvolti artisti, musicisti, intellettuali e creator in una serie di appuntamenti che puntano a creare un luogo privilegiato per la divulgazione della cultura, un salotto all’interno del quale si creano occasioni die di dialogo. In collaborazione con l’associazione culturale We Reading, che punta a valorizzare la riscoperta dei reading letterari, Casa Xiaomi ospita di volta in volta personaggi provenienti dal mondo della cultura, dell’intrattenimento e dei social, che affrontano temi di attualità e di ...