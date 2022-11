Travolto da un’auto mentre era in bici | Vincenzo muore sul colpo

Leggi su anteprima24

Napoli – È stato fatale per Crimaldi, 69 anni, l'impatto subìto a bordo della sua contro. L'incidente è avvenuto domenica sera lungo la provinciale che da Pomigliano conduce ad Acerra. L'anziano, un contadino in pensione, stava rincasando ad Acerra quando è stato investito da una Lancia Musa che è sopraggiunta nel suo stesso senso di marcia. A bordo della vettura, che viaggiava anch'essa da Pomigliano verso Acerra, c'erano un uomo di 47 anni e sua moglie. Sul posto, allertati dall'automobilista, sono giunti immediatamente un'ambulanza del 118, carabinieri e polizia municipale di Acerra, ma per l'anziano ciclista non c'è stato nulla da fare. Toccherà ora alle forze dell'ordine stabilire l'esatta dinamica del tragico scontro.