Domenica si dimezzano i bollini rossi per ondate calore sono 7

Domenica 6 luglio, un cambiamento importante: i bollini rossi per le ondate di calore nelle città italiane si dimezzano, passando da 15 a 7. Un segnale che, sebbene ancora critico, offre un respiro di sollievo ai cittadini di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara. Tuttavia, le alte temperature continuano a mettere alla prova la nostra resistenza, rendendo fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie. È il momento di restare vigili e informati.

Domenica 6 luglio bollini rossi dimezzati nelle città italiane. Scendono a sette da 15 di sabato 5 luglio secondo l'aggiornamento sulle ondate di calore del monitoraggio del ministero della Salute. Le città bollino rosso domenica sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Pescara che restano con il livello 3 di allerta già registrato in questi giorni. Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria risultano con il bollino arancione; il resto delle città italiane sono contrassegnate con il bollino giallo e c'è anche un bollino verde a Venezia. Oggi sono confermati 20 bollini rossi, sabato scenderanno a 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Domenica si dimezzano i bollini rossi per ondate calore, sono 7

