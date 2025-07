Altro che deliri di Bruxelles Sì alla maxi legge fiscale Usa che seppellisce il green

Tra decisioni politiche che scuotono il panorama globale, Bruxelles e Washington si confrontano su sfide cruciali: dalla maxi legge fiscale americana che mette in ombra il green, alle trasformazioni nella spesa pubblica. Mentre i crediti per energia verde e auto elettriche vengono falcidiati, Maros Sefcovic vola a Washington in cerca di dialogo. E l’accordo USA-Vietnam fa salire l’indice di Ho-Chi-Minh. Scopri di più nel nostro speciale...

Ok finale della Camera alla rivoluzione della spesa pubblica: su fondi per la sicurezza e contro l'immigrazione. Falcidiati i crediti per l'«energia verde» e le auto elettriche.. Maros Sefcovic a Washington per trattare. Accordo Usa-Vietnam: vola l'indice di Ho-Chi-Minh.

