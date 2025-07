Borsa | Europa in calo con auto e minerari

Le borse europee continuano a mostrare segnali di nervosismo, con l'indice Stoxx 600 in calo dell'1%, trascinato dai settori auto e minerari. Le tensioni legate ai dazi statunitensi alimentano l'incertezza, penalizzando i titoli più esposti. Tuttavia, i comparti difensivi come utilities e tlc resistono meglio, offrendo un barlume di stabilità. Parigi soffre di più, ma anche i grandi del cognac come Remy Cointreau cercano di mantenere il passo, suggerendo che...

I listini in Europa estendono i ribassi, con l'indice Stoxx 600 in calo di circa lo 0,9%, a causa delle preoccupazioni per i dazi statunitensi, che pesano in particolare su minerari e sulle case automobilistiche. I settori tradizionalmente difensivi come i servizi di pubblica utilità stanno andando meglio e le tlc sono l'unico paniere azionario in leggero rialzo. Parigi è la più penalizzata (-0,97%) anche se i big del cognac Remy Cointreau (+1%), Pernod Ricard (-0,2%) e Lvmh (-1,6%) dovrebbero essere esentati dalle nuove tariffe antidumping. Francoforte cede lo 0,72% con Volkswagen in calo dell'1%, Bmw dello 0,8% e Siemens (-1,7%).

