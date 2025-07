2024 anno più caldo di sempre in Italia

Il 2024 si conferma come l'anno più caldo mai registrato in Italia, con temperature medie in aumento di 1,33°C rispetto al trentennio 1991-2020. Due nuovi record di caldo si sono aggiunti a questa drammatica classifica, segnando un trend preoccupante che coinvolge tutti gli anni dal 2017. A febbraio, nel 2024, il clima estremo ha continuato a sorprendere e allarma. È il momento di affrontare con urgenza le sfide del cambiamento climatico.

11.54 Due nuovi record nel 2024, che si è aggiudicato il primato come anno più caldo nella serie storica delle temperature. La temperatura media è salita di 1,33°C e quella minima di 1,4 gradi rispetto alle medie internazionali del trentennio di riferimento 1991-2020. Nel rapporto del Sistema nazionale protezione ambiente (Agenzie regionali e provinciali più Ispra), risultano sopra la media tutti gli anni dal 2017 in poi. A febbraio, nel 2024,il maggiore scostamento dalla media, verso l' alto: +3,15 gradi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Caldo record, mare italiano sempre più bollente, nel 2024 in media +1,24°C. L'allarme: +38% pioggia al Nord e siccità al Sud - L'Italia ha raggiunto delle temperature di caldo record durante tutto il 2024 che, secondo il Rapporto "Il clima in Italia nel 2024" di Snpa - Da ilmessaggero.it

