Un’ora dopo sarebbe stata una strage | erano attesi 60 bambini La tragedia sfiorata nel centro estivo adiacente al distributore esploso

Un'ora. È il tempo che avrebbe potuto fare la differenza tra un dramma evitato e una tragedia immane. La vicenda dell'esplosione in via dei Gordiani, a Roma, ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza e quanto possa dipendere da un soffio di fortuna, soprattutto quando si tratta di innocenti bambini. A luglio, il centro sportivo di Fabio Balzani si trasforma anche in un rifugio sicuro per i più piccoli, un luogo di speranza in un contesto di pericolo imminente.

“Se fosse successo un’ora più tardi sarebbe stata una strage “. È molto chiaro Fabio Balzani, presidente della polisportiva Villa De Sanctis, nel descrivere la tragedia sfiorata in seguito all’esplosione del distributore Eni in via dei Gordiani 34, a Roma, che comunque ha provocato decine di feriti. Di fronte alle pompe di benzina e al deposito di gpl deflagrato con violenza, infatti, c’è il suo centro sportivo. Che a luglio diventa anche un centro estivo per i bambini e di li a poco si sarebbe riempito. La violenta esplosione è avvenuto poco dopo le 8. Un’ora dopo “ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili, e 120 prenotati in piscina “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un’ora dopo sarebbe stata una strage: erano attesi 60 bambini”. La tragedia sfiorata nel centro estivo adiacente al distributore esploso

