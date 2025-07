Esplosione a Roma | 21 feriti tra cui soccorritori e residenti

Una violenta esplosione a Roma, nel quartiere Prenestino, ha scosso la città questa mattina, causando il panico tra residenti e soccorritori. In un istante, un distributore di carburante e gas è stato teatro di un drammatico incidente che ha lasciato 21 feriti. La capitale si stringe attorno alle persone coinvolte, mentre le autorità lavorano senza sosta per chiarire le cause e garantire la sicurezza. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Questa mattina, venerdì 4 luglio 2025, una violenta esplosione ha scosso il quartiere Prenestino di Roma, precisamente in via dei Gordiani 32. Il boato, avvertito distintamente in tutta la capitale, è stato seguito da una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L’incidente ha coinvolto un distributore di carburante e gas. Il bilancio è di 21 feriti, tra cui poliziotti, vigili del fuoco, operatori del 118 e passanti. Fortunatamente, nessuno versa in condizioni gravi. Un vigile del fuoco e alcuni operatori del 118 sono rimasti feriti nell’esplosione, che ha investito anche i sanitari già presenti sul posto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Esplosione a Roma: 21 feriti, tra cui soccorritori e residenti

