Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli The Pozzolis Family si sono separati | Non siamo più marito e moglie ma siamo ancora una famiglia

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, noti come The Pozzolis Family, ci sorprendono ancora una volta con un annuncio inedito: si sono separati, ma rimangono una famiglia. Una scelta fatta con rispetto, per tutelare i loro figli e mantenere la promessa di amore e unità che li lega. Un esempio di come l’amore può assumere molte forme, continuando a essere il cuore pulsante di una famiglia. La loro storia ci invita a credere sempre nell’amore, in tutte le sue sfumature.

Milano, 4 luglio 2025 – “Ci siamo lasciati per continuare a rimanere famiglia e mantenere una promessa che ci siamo fatti sei anni fa, uniti dal rispetto e dall’amore verso i nostri figli. A ncora assieme. Continuate a credere nell’amore ”. Con queste parole Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (conosciuti sui social come The Pozzolis Famiy) hanno annunciato alla loro schiera di follower di essersi separati. Lo hanno fatto a modo loro, con ironia, postando un video dal titolo “Le sei cose che ci hanno detto da quando ci siamo separati”, in cui rispondono ad alcune domande. Entrambi milanesi, 52 anni lui e 40 lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (The Pozzolis Family) si sono separati: “Non siamo più marito e moglie ma siamo ancora una famiglia”

