Atletica Diaz | Diamond League e Mondiali i miei obiettivi

Andy Diaz, il talentuoso saltatore italiano e bronzo olimpico, ha le idee chiare sui suoi obiettivi per questa stagione: conquistare la Diamond League, il suo terzo diamante, e portare a casa una medaglia ai Mondiali di Tokyo, l’ultimo tassello che gli manca. Con determinazione e passione, Diaz si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, puntando sempre più in alto. Perché il suo sogno non ha limiti.

“Io sono arrivato per vincere: quest’anno ho vinto due titoli importanti, ma ne mancano altri due, la Diamond League, e sarebbe il terzo diamante, e poi ovviamente puntiamo in alto al Mondiale di Tokyo, che è l’ultima medaglia che mi manca”. Lo ha detto il saltatore italiano Andy Diaz, specialista del salto triplo, bronzo olimpico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atletica, Diaz: “Diamond League e Mondiali i miei obiettivi”

