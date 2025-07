Fine del grande caldo e previsioni meteo weekend con grandine e forti temporali dove sono attesi nubifragi

Dopo settimane di afa intensa, il grande caldo cede il passo a un weekend all'insegna di temporali, grandine e nubifragi. Le previsioni indicano forti perturbazioni in diverse regioni italiane, con rischi di eventi atmosferici estremi. Scopriamo insieme dove sono attesi i fenomeni più intensi e come prepararsi a un fine settimana imprevedibile e carico di sorprese meteo.

Il grande caldo è destinato a finire: stando alle previsioni meteo del weekend, sono in arrivo temporali e grandine. In quali regioni.

