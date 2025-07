Un momento inatteso ha scosso la trasmissione Ore 14, lasciando pubblico e telespettatori senza parole. Durante un dibattito sul caso di Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone ha commesso una gaffe clamorosa che ha acceso i social e i commenti più disparati. Un episodio che dimostra come anche le esperte possano trovarsi impreparate di fronte alle telecamere. Ma cosa è successo davvero? Lo scopriamo insieme in questa analisi dettagliata.

News tv. Roberta Bruzzone, tremenda gaffe a Ore 14: studio e pubblico di sasso – Un vero e proprio spettacolo in diretta tv. Durante la trasmissione Ore 14, andata in onda il 3 luglio 2025, un momento di imbarazzo ha rapidamente catturato l’attenzione dei telespettatori. Il conduttore Milo Infante ha riportato alla ribalta il caso del delitto di Garlasco, ma è stata una gaffe della criminologa Roberta Bruzzone a rubare la scena. . Mentre in studio si discuteva animatamente delle prove legate al caso, Bruzzone ha commesso un errore clamoroso, confondendo i luoghi delle indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it