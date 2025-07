Draper ha sentito il peso di giocare in casa | Come ha fatto Murray a vincere due volte a Wimbledon?

Draper ha sentito il peso di giocare in casa, un'esperienza che molti britannici conoscono bene. Ricorda le imprese di Murray, che ha trionfato due volte a Wimbledon, dimostrando che la pressione può essere sia una sfida che un'opportunità. Con questa consapevolezza, Draper si confronta con la dura realtà del tennis professionistico, dove il successo richiede forza mentale e resilienza. Dopo aver perso contro il sorprendente Marin Cilic, la sua determinazione si farà ancora più forte...

Il tennista britannico Jack Draper, numero 4 del mondo, ha perso al secondo turno del torneo di Wimbledon contro Marin Cilic (6-4, 6-3, 1-6, 6-4). Draper ha sentito il peso di giocare in casa. Il Telegraph scrive: Jack Draper ha appena scoperto quanto sia difficile portare la bandiera britannica a Wimbledon. Come ha riconosciuto lui stesso: «Ho pensato che se Murray ha vinto qui due volte, è un risultato incredibile». Dopo aver perso contro il 36enne Marin Cilic in un match inspiegabilmente programmato sul campo numero 1, Draper deve aver avuto voglia di ritirarsi nella “quiet room” di Wimbledon per riflettere e rilassarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Draper ha sentito il peso di giocare in casa: «Come ha fatto Murray a vincere due volte a Wimbledon?»

