Juventus | Torino e il nuovo volto del progetto bianconero

Torino si prepara ad accogliere una svolta epocale nel mondo del calcio: Jonathan David, il nuovo astro nascente, sta per unirsi alla Juventus in un colpo di scena che promette di rivoluzionare il progetto bianconero. L’attesa si fa palpabile mentre il talento canadese trascina con sé sogni e ambizioni. Questa è l’inizio di una nuova era, pronta a scrivere pagine di storia.

Un eroe atteso Torino trattiene il fiato: Jonathan David, come un fulmine, è pronto a illuminare la Juventus. Il canadese, arrivato a parametro zero dopo una carriera di gol, come sussurrano i post su X, è atterrato oggi per le visite mediche, segnando l’inizio di una nuova era. Damien Comolli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Torino e il nuovo volto del progetto bianconero

Gutierrez Juventus, solo conferme: può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato! Le ultimissime - Gutierrez alla Juventus potrebbe diventare realtà grazie a un intricato incastro di mercato. Le ultime notizie suggeriscono che la dirigenza bianconera stia valutando attentamente le possibili mosse, soprattutto in vista di un possibile addio di Andrea Cambiaso.

Questo è stato il calciomercato della Juventus nell'estate 2001-02 Un acquisto in ogni ruolo, per sopperire alle partenze di Van der Sar, Zidane e Inzaghi. In più il ritorno di Lippi in panchina. Un nuovo progetto tecnico in casa juventina, volto a creare una squa Vai su Facebook

L'immagine, gli sponsor, la 10, il progetto: la Juve avrà sempre più il volto di Yildiz; Yildiz, progetto 2030: il 10 centro di gravità Juve tra gol e immagine; KOLO-MANIA!.

Juventus, domani è la giornata di David: il programma fra arrivo a Torino, visite mediche e firma - Jonathan David è atteso in Italia: arriverà a Torino nella mattinata di venerdì 4 luglio, pronto per sostenere le visite mediche al J- Come scrive calciomercato.com

