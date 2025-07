Andrea manca da casa dallo scorso 18 Giugno; è persona fragile e bisognosa d’aiuto Ricerche in tutto il Lazio L’appello della famiglia

Da oltre due mesi, Andrea Toppi manca all'appello, allontanandosi da Ciampino senza lasciare tracce. La sua scomparsa ha scosso la comunità e mobilitato le forze di ricerca in tutto il Lazio. Famiglia e associazioni implorano il vostro aiuto: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel ritrovarlo. Restiamo uniti in questa urgente ricerca di Andrea, perché nessuno deve essere dimenticato o lasciato solo.

Andrea Toppi, 51 anni, è scomparso da Ciampino, in provincia di Roma, lo scorso 18 giugno alle 7:30 del mattino. A lanciare l'appello è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che insieme alla famiglia chiede massima collaborazione a cittadini, commercianti e istituzioni locali. Descrizione fisica e abbigliamento al momento della scomparsa. Andrea è alto 1,67 m, pesa circa 70 kg, ha occhi verdi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava jeans, una maglietta verde e scarpe da ginnastica. Secondo quanto riportato nel volantino diffuso dal Comitato, Andrea potrebbe aggirarsi nei parchi, nei mercati, nei pressi di centri commerciali o negozi di alimentari, in cerca di cibo e acqua, soprattutto in queste giornate caratterizzate da temperature elevate.