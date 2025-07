CROMA pubblica Leggende nuovo singolo in collaborazione con l’icona del rap Vacca

Croma pubblica "Leggende", il nuovo singolo che promette di lasciarci senza fiato. In collaborazione con Vacca, icona del rap italiano, questa traccia incarna la fusione di due universi artistici distinti ma uniti dalla stessa passione per l’indipendenza musicale. Un incontro tra culture e stili diversi, che dà vita a un brano ricco di energia, sincerità e temi condivisi come la coerenza. La musica indipendente si rinnova e conquista i cuori: non perdere l’occasione di ascoltarlo.

Il gruppo CROMA torna con un nuovo singolo dal titolo Leggende, disponibile su tutte le piattaforme digitali.. Il brano vede la partecipazione di Vacca, figura storica del rap italiano, in una collaborazione che unisce due percorsi artistici distinti ma accomunati da una visione indipendente della musica. Il pezzo nasce dall’incontro tra il frontman della band e l’artista milanese, e si sviluppa attorno a temi condivisi come la coerenza personale, l’autenticità e una certa distanza dalle dinamiche più patinate dell’industria musicale. La traccia si muove tra sonorità rap e rock, con un approccio diretto e privo di filtri, segnato da testi incisivi e da un forte coinvolgimento emotivo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - CROMA pubblica “Leggende”, nuovo singolo in collaborazione con l’icona del rap Vacca

In questa notizia si parla di: croma - leggende - singolo - collaborazione

CROMA pubblica “Libero & Ridicolo”, il nuovo singolo in collaborazione con Paolino Bad Frog - È uscito Libero & Ridicolo, il nuovo singolo del collettivo CROMA con la partecipazione di Paolino Bad Frog, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Si legge su atomheartmagazine.com

“LIBERO & RIDICOLO”, il nuovo singolo in collaborazione con Paolino Bad Frog. - La formazione CROMA pubblica, su tutte le piattaforme digitali, “LIBERO & RIDICOLO”, il nuovo singolo in collaborazione con Paolino Bad Frog. Lo riporta politicamentecorretto.com