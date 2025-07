Nocera Inferiore assalto lampo alla BNL | sradicato un bancomat in fuga tre ladri

Un colpo da film in pieno centro a Nocera Inferiore: tre malviventi, con un’azione fulminea, hanno sradicato un bancomat della BNL e sono fuggiti in fretta. L’episodio, avvenuto all’alba in via Barbarulo, ha lasciato la comunità senza parole, evidenziando la pericolosa rapidità e pianificazione dei ladri. Il bancomat, ormai svuotato, è diventato il simbolo di una notte di paura che rischia di lasciare strascichi ancora più inquietanti.

Un colpo fulmineo, messo a segno in pieno centro a Nocera Inferiore: all’ alba di ieri, tre malviventi hanno sradicato un bancomat della BNL utilizzando un’auto come ariete. L’episodio è avvenuto in via Barbarulo, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. L’azione è stata rapida e ben pianificata: in appena due minuti, i ladri hanno divelto lo sportello automatico e sono fuggiti a tutta velocità in direzione dell’autostrada. Il bancomat, ormai svuotato, è stato ritrovato abbandonato nei pressi della rotatoria di via Atzori, nei pressi del casello autostradale della Napoli-Pompei-Salerno. Il valore esatto del bottino non è stato ancora determinato, ma si stima che ammonti a diverse migliaia di euro. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nocera Inferiore, assalto lampo alla BNL: sradicato un bancomat, in fuga tre ladri

In questa notizia si parla di: bancomat - nocera - inferiore - sradicato

Nocera Inferiore, sradicato bancomat Bnl: colpo in un paio di minuti, caccia a 3 ladri Vai su Facebook

Nocera Inferiore, sradicato bancomat Bnl: colpo in un paio di minuti, caccia a 3 ladri; Assalto al bancomat Bnl di Nocera Inferiore, s’indaga; Vogliono svaligiare banca e si schiantano contro auto polizia: due agenti feriti a Caserta.

Nocera Inferiore, sradicato bancomat Bnl: colpo in un paio di minuti, caccia a 3 ladri - StampaBancomat sradicato dal muro – con un’auto usata come ariete – e una fuga fulminea verso l’autostrada. Lo riporta salernonotizie.it

Assalto nella notte, bancomat sradicato - la Nazione - Furto all'agenzia della banca Bper di Castiglion Fibocchi dove i ladri sono fuggiti con il cassone bancomat dopo averlo sradicato dalla parete. Riporta lanazione.it