Calciomercato Juve LIVE | in ascesa le quotazioni di Sancho anche Douglas Luiz nell’affare con lo United?

Il calciomercato della Juventus si infiamma con nuove voci e trattative in tempo reale. Le quotazioni di Sancho volano, mentre Douglas Luiz si avvicina all’affare con lo United. La dirigenza bianconera lavora senza sosta per rinforzare la rosa, valutando profili strategici e mantenendo un occhio attento al bilancio. Segui con noi tutte le evoluzioni di questa estate di sogni e opportunità per la Juve, perché il mercato non aspetta e le sorprese sono dietro l’angolo.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 4 LUGLIO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: in ascesa le quotazioni di Sancho, anche Douglas Luiz nell’affare con lo United?

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Come raccolto da Calciomercato.it, all’inizio della prossima settimana Cristian Chivu sarà ufficializzato come nuovo allenatore dell’#inter dopo aver sistemato gli ultimi cavilli burocratici con il #Parma Nel frattempo si lavora sul mercato e la priorità al mome Vai su Facebook

La Juve sulle ali, intreccio Atalanta: nuova alternativa per Thiago Motta; Prime pagine 4 agosto: Juve a tutti i Kostic, Sarri show, De Ketelaere già brilla. Ronaldo-United, che caos!; Gazzetta - Palermo, in ascesa le quotazioni di Iachini.

Florentino Juve, in ascesa le quotazioni del portoghese - Juventus News 24 - Può lasciare il Benfica per questa cifra: tutti i dettagli Il calciomercato Juve continua la propria caccia a ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Tudor in cerca di esterni: in pole il giocatore della Serie A (jvhe) - informazione.it - Con le quotazioni di Igor Tudor in ascesa, quest’ultimo chiede garanzie sul mercato. Da informazione.it