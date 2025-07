Caldo record a Roma | ondata di calore fino a sabato 5 luglio

L’afa intensa sta avvolgendo Roma, portando temperature record e un’ondata di calore che durerà fino a sabato 5 luglio. Con il bollino rosso confermato, le temperature si aggireranno intorno ai 37°C, rendendo la città ancora più asfissiante. La percezione del caldo sarà amplificata dall’afa, che renderà ogni attività un’impresa. Ecco come affrontare al meglio questi giorni toridi per preservare il benessere di tutti.

Roma si trova nel pieno di un’ondata di calore di origine africana che mantiene le temperature su livelli eccezionalmente elevati. Secondo le previsioni del Ministero della Salute, anche per venerdì 4 luglio è confermato il bollino rosso, con temperature massime attese intorno ai 37°C, mentre sabato 5 luglio si prevede una lieve diminuzione, con valori intorno ai 35°C. L’afa, tuttavia, contribuirà a rendere la percezione del caldo ancora più intensa. Il caldo intenso, causato dall’anticiclone subtropicale, ha mantenuto temperature minime nella notte comprese tra 24 e 25 gradi, mentre nelle ore diurne si sono raggiunti i 37 gradi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Caldo record a Roma: ondata di calore fino a sabato 5 luglio

