Comfort Festival a Cinisello Balsamo | cinque sere a tutto rock Chi si esibisce biglietti come arrivare

Se sei un appassionato di musica rock e desideri vivere cinque serate all'insegna del divertimento, non perdere il Comfort Festival a Cinisello Balsamo! Dal 4 al 8 luglio, nel suggestivo complesso di Villa Casati Stampa, artisti di fama si esibiranno in performance imperdibili. Scopri il cartellone, come arrivare, i biglietti e tutte le info pratiche per goderti questa straordinaria iniziativa musicale. Prepara la tua estate con energia e passione!

Cinisello Balsamo, 4 luglio 2025 – Un cartellone più che vario, per soddisfare i gusti di una platea la più ampia possibile. Con un'unica stella polare: la qualità dell'offerta. Debutta questa sera, venerdì 4 luglio, il Comfort festival, cinque serate di concerti nel complesso di Villa Casati Stampa. La manifestazione. Il cartellone. Il contorno. Come arrivare. I mezzi pubblici. I biglietti. La manifestazione. Organizzato da Barley Arts e Slow Music ETS, e ideato dallo storico promoter Claudio Trotta, il festival intende unire musica d'autore, cultura, paesaggio e qualità dell'esperienza. Anche quest'anno – si legge nella nota di presentazione – il pubblico potrà vivere cinque serate immersive in un contesto unico, con grandi artisti internazionali, proposte enogastronomiche selezionate, attività culturali e momenti di approfondimento.

