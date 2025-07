L’iconica ciabatta si trasforma in un sandalo col tacco È la cosa più comfy da mettere ai piedi in estate

L'iconica ciabatta si reinventa in un elegante sandalo col tacco di 200 mm, la soluzione perfetta per un’estate all’insegna del comfort senza rinunciare allo stile. Immagina di indossare la comodità di una ciabatta, elevata da un tacco di tendenza: il massimo del coolness e della praticità, in ogni occasione. Chi ha detto che i tacchi sono solo per le occasioni speciali? Questa estate, lasciati conquistare dalla rivoluzione del calzature che unisce moda e benessere.

La ciabatta più iconica di sempre si trasforma in un sandalo col tacco, diventando, di fatto, la calzatura più comoda e cool che potrai indossare quest'estate. L'ideale per creare i tuoi cool comfy e per sentirti sempre a tuo agio in qualsiasi situazione. Chi l'ha detto che non è possibile indossare sempre i tacchi? Se i tacchi a stiletto ti spaventano e – diciamocelo – non sono per niente comodi sulla spiaggia. Mentre i platform sono troppo appariscenti per i tuoi gusti, la soluzione è.una ciabatta! A creare la scarpa perfetta per chi come noi cerca un sandalo col tacco, ma vuole sentirsi sempre comodo e a proprio agio ci ha pensato Crocs.