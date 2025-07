Fattorie Osella è volata a New York per ampliare la sua presenza negli Stati Uniti

Fattorie Osella 232 vola a New York, portando il gusto autentico dell’Italia nel cuore degli Stati Uniti. Durante il Summer Fancy Food Show, l’azienda ha dato vita a un evento esclusivo, coinvolgendo i principali distributori statunitensi e rafforzando la sua presenza internazionale. Un’occasione unica per condividere tradizione e innovazione, aprendo nuove strade nel mercato americano e consolidando il legame tra eccellenza italiana e sapori globali.

Morto Dario Osella, fondatore Fattorie Osella - Notizie - Ansa.it - E' morto stamani all'età di 92 anni l'imprenditore Dario Osella, fondatore del caseificio "Fattorie Osella". Segnala ansa.it