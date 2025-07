Bozza – Ramen cotoletta alla milanese e spaghetti con meatball | a Palermo il bistrot controcorrente tutto al femminile da non perdere

A Palermo, tra tradizione e innovazione, si trova il Bistrot Controcorrente, un locale tutto al femminile che conquista il palato con piatti autentici e sorprendenti. Dalla cotoletta alla milanese agli spaghetti con meatball, passando per un irresistibile ramen: qui l’esperienza gastronomica è un viaggio tra sapori intensi e creatività . Non lasciarti sfuggire questa gemma siciliana, un luogo dove il buon cibo diventa un’esperienza da vivere e ricordare.

A Palermo non è certo difficile mangiare bene, la cultura gastronomica della città è così profondamente nel carattere e nella quotidianitĂ dei suoi abitanti che è impossibile non sviluppare una vera ossessione per il buon cibo tipico. Lontano dall'omologazione delle numerose nuove insegne, in crescita soprattutto per ragioni turistiche, è un solido e divertente locale .