Blitz dei Nas nella Bergamasca | alimenti mal conservati e carenze igieniche Chiusi locali e bar multe per 39mila euro

una serie di irregolarità sono stati i locali e bar sottoposti a controllo, con alimenti mal conservati e carenze igieniche che minacciano la salute dei clienti. Il blitz dei Nas nella Bergamasca ha portato alla chiusura temporanea di alcune attività e a sanzioni per un totale di 39 mila euro, confermando l’importanza di rispettare rigorosamente norme e standard di sicurezza alimentare.

Bergamo, 4 luglio 2025 – Carabinieri del Nas di Brescia in azione a Bergamo e provincia: durante alcuni controlli in sette esercizi pubblici sono state riscontrate "diverse e gravi" violazioni in materia di rispetto della sicurezza alimentare. Criticità tali, spiegano gli investigatori, da rendere necessario l'intervento dell'autorità sanitaria che, in tre casi, ha disposto l'immediata sospensione del servizio. A chiudere le serrande per ripristinare "condizioni appropriate" sono stati i titolari di due bar di Bergamo e di un minimarket di Romano di Lombardia. Nei loro frigoriferi i militari del reparto speciale dell'Arma hanno trovato alcuni alimenti congelati "alla buona", all'interno di comuni buste per la spesa e altri conservati senza alcuna indicazione in ordine ai tempi di preparazione e consumo.