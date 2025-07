Hamilton fissa l' obiettivo | Sto lavorando perché la Ferrari 2026 abbia il mio Dna

Hamilton, determinato a lasciare il segno, fissa un obiettivo ambizioso: imprimere il suo DNA sulla Ferrari del 2026. Dopo nove vittorie a Silverstone, il pilota si mostra fiducioso e pronto a invertire la tendenza, sottolineando che non accetta di partire o finire quarto. La sua grinta e determinazione sono la chiave per riscrivere il futuro di una vettura che vuole rendere unica e vincente.

Il pilota fiducioso per la sua prima in rosso dove ha vinto nove volte: "Silverstone è il posto giusto per invertire la tendenza”. Poi punge il team: "Non sono qui per partire quarto e finire quarto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton fissa l'obiettivo: "Sto lavorando perché la Ferrari 2026 abbia il mio Dna"

Ferrari, Hamilton: "L'obiettivo è essere pronti nel 2026. Un giorno racconterò quello che è successo in questa stagione" - Giovedì di conferenza stampa a Spielberg in vista del weekend del GP d'Austria. Come scrive eurosport.it

Hamilton non si ritira: «Sto lavorando ad un capolavoro, deciderò io quando è finito» - Il Messaggero - Nuvole plumbee che avevano avvolto la figura del Re Nero già dopo la fine rocambolesca dello scorso campionato. Si legge su ilmessaggero.it