L’Inter vive un momento di grande crisi, tra tensioni interne e una stagione deludente che si chiude con una sconfitta storica in Champions League. La rottura con Lautaro Martinez sembra essere solo la punta dell’iceberg di un pandemonio che minaccia di scuotere il futuro dei nerazzurri. La questione potrebbe avere risvolti clamorosi, e le prossime settimane saranno decisive per capire come l’Inter intende reagire a questa tempesta.

Pandemonio Inter: rottura della società con Lautaro Martinez Marotta lo mette alla porta"> Aria di tempesta in casa Inter. Tra la società nerazzurra e Lautaro Martinez si sarebbe aperta una voragine non indifferente. In casa Inter si respira un’aria tutt’altro che serena e a dimostrarlo sono stati gli ultimi giorni. I nerazzurri hanno chiuso la stagione 20242025 senza trofei e con una disfatta nella finale di Champions League (5-0 contro il PSG). Come se non bastasse nelle ultime ore è arrivata un’altra delusione. Cristian Chivu e i suoi infatti, sono stati eliminati dal Mondiale per Club, in maniera del tutto prematura, dal Fluminense. 🔗 Leggi su Napolipiu.com