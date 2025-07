Il Brescia riparte dalla serie C accordo con la FeralpiSalò

Il Brescia Calcio chiude un capitolo di 114 anni, ma la passione per il calcio non si ferma. Grazie all’iniziativa di Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia e proprietario della FeralpiSalò, una nuova avventura sta per rinascere in città: la squadra, pronta a trasferirsi a Brescia, si appresta a ripartire dalla Serie C con una veste tutta nuova. Un progetto che promette di riportare entusiasmo e fervore nel cuore dei tifosi.

La Figc ha ufficializzato la fine dell'attività sportiva del Brescia Calcio, sancendo così la chiusura di una storia lunga 114 anni. Ma la prospettiva di una ripartenza del calcio professionistico in città è concreta grazie all'iniziativa di Giuseppe Pasini, attuale proprietario della FeralpiSalò e presidente di Confindustria Lombardia. La squadra, che milita in Serie C, è pronta a trasferirsi a Brescia, assumendo una nuova denominazione e giocando le partite casalinghe allo stadio Rigamonti, il cui utilizzo sarà regolato dal Comune per la manutenzione estiva. Secondo il Giornale di Brescia, la documentazione necessaria per formalizzare il trasferimento, tra cui la delibera ufficiale del club, dovrebbe essere presentata entro il 12 luglio.

