Lo scontro acceso tra Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte ha incendiato lo studio di Quarta Repubblica. In un dibattito serrato e appassionato, Sallusti ha sottolineato come i danni della guerra in Ucraina siano ormai evidenti, portando alla luce uno studio che rivela l'impatto devastante di questa crisi globale. Un confronto che ha acceso le discussioni e lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando ancora una volta quanto siano caldi i temi di attualità .

Accesissimo dibattito nello studio televisivo del talk Quarta Repubblica, condotto con successo da Nicola Porro su Rete4. Protagonisti: il direttore del Giornale Alessandro Sallusti e il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex Primo Ministro Giuseppe Conte. Sallusti ha parlato con Conte di "un dato che fa una una certa impressione", riportando l'esito di uno studio secondo il quale "i danni diretti provocati dalla guerra in Ucraina per l'Ucraina, quelli diretti perché quelli indiretti sono infinitamente maggiori, ammontano a 134 miliardi di euro". Sallusti ha quindi ribadito trattarsi di "una cifra inferiore al danno che ha fatto il suo Superbonus" proseguendo sempre rivolto a Conte: "Cioè, lei ha fatto più danno all'Italia che la Russia all'Ucraina dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sallusti travolge Conte: "Hai fatto più danni della guerra", lo scontro in tv

Ha fatto più danni il Superbonus che la guerra in Ucraina (cit.) Mai visto l'ex Presidente Conte così in difficoltà , nelle mani di Porro e Sallusti. #quartarepubblica

