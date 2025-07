Nico Williams resta all’Athletic Bilbao | contratto fino al 2035

Dopo settimane di incertezza e speculazioni, l’esterno 22enne Nico Williams rimarrà all’Athletic Bilbao fino al 2035. Questo rinnovo mette fine a una delle telenovele più seguite del calciomercato internazionale, confermando il valore del talento emergente della Nazionale spagnola. Con la sua giovane età e un futuro brillante davanti a sé, Williams si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua carriera, consolidando il suo ruolo di protagonista nel calcio europeo.

Finisce una delle telenovele di calciomercato internazionale dell’estate: l’Athletic Bilbao ha annunciato che Nico Williams resterà in biancorosso fino al 2035. L’esterno 22enne della Nazionale spagnola, considerato uno dei talenti emergenti più promettenti del mondo, soprattutto dopo essersi messo in luce nell’estate 2024 contribuendo in modo decisivo alla vittoria della Spagna agli Europei, ha accettato il rinnovo del contratto a lungo termine con il club basco, respingendo l’interesse del Barcellona, che secondo indiscrezioni era fortemente interessato a ingaggiarlo. L’Athletic ha reso noto che Williams firmerà un nuovo accordo che comporta un prolungamento di otto anni rispetto al contratto attuale, in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nico Williams resta all’Athletic Bilbao: contratto fino al 2035

