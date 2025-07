Chi prende il posto di Giovanna Civitillo È sempre mezzogiorno arriva un’altra conduttrice e ‘moglie di’

Il sorprendente addio di Giovanna Civitillo a “È sempre mezzogiorno” sta attirando molta attenzione, mentre si ridisegna il volto del popolare programma di Rai 1. Con il suo addio, si apre un nuovo capitolo: chi prenderà il suo posto? La risposta è vicina, e la nuova conduttrice, anche moglie di un volto noto della televisione, promette di portare freschezza e entusiasmo. Resta da scoprire come evolverà questa importante transizione.

L’addio di Giovanna Civitillo a “È sempre mezzogiorno” non è ancora stato ufficializzato dalla Rai, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: la sua avventura nel popolare programma del mezzogiorno di Rai 1 è giunta al termine. Da tempo si vociferava di una possibile uscita di scena, e il suo post di ringraziamento pubblicato dopo l’ultima puntata di maggio – un semplice saluto senza alcun “arrivederci” – ha lasciato intendere che quella fosse davvero la fine di un ciclo. Nonostante il silenzio dei protagonisti coinvolti, il pubblico ha iniziato a domandarsi chi prenderà il suo posto nel cast. Secondo le anticipazioni diffuse da Affari Italiani, la sostituta sarebbe un volto già noto sia al pubblico che alla padrona di casa del programma, Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

