VIDEO Boss di camorra gestiva il clan dal carcere | 4 arresti

Nel cuore di Salerno, un’indagine senza precedenti ha smascherato il potere di un boss di camorra che, nonostante fosse in cella, continuava a dirigere il suo clan con pugno di ferro. Quattro persone sono state arrestate in esecuzione di un’ordinanza cautelare, rivelando i meccanismi nascosti di un’organizzazione criminale ancora più radicata di quanto si pensasse. È un passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata, ma il cammino è ancora lungo e richiede la nostra massima attenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha eseguito, un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro soggetti, meglio indicati nell’allegato elenco. I predetti, per i quali sussiste la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, sono stati sottoposti, sulla base degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari e da confermare in sede dibattimentale, alla misura della custodia cautelare in carcere, poiché ritenuti, in concorso tra loro, autori dei reati di usura ed estorsione, aggravati dalle modalità mafiose, in quanto commessi esercitando la forza di intimidazione derivante dall’appartenenza al clan “Zullo”, la cui operatività nel Comune di Cava de’ Tirreni è stata accertata da precedenti sentenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it