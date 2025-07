Vukic mette a confronto Sinner e Alcaraz | Come sul ring è soffocante

Vukic mette a confronto Sinner e Alcaraz come sul ring 232 soffocante, un paragone che accende l’adrenalina nel mondo del tennis. Mentre Sinner domina al secondo turno di Wimbledon con autorità, la sfida tra i protagonisti promette emozioni intense. Chi avrà il sangue freddo per affrontare le insidie di questa battaglia? La risposta si rivelerà nel prossimo capitolo di questa avvincente corsa verso i40

Jannik Sinner ha travolto l’australiano Aleksandar Vukic al secondo turno di Wimbledon, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-1, 6-3 in un’ora e quarantuno minuti di gioco. Poco più di una sgambata per il numero 1 del mondo, che prosegue così con disinvoltura la propria avventura sull’erba londinese ed è ora atteso dal terzo turno contro lo spagnolo Pedro Martinez, altro rivale tutt’altro che insuperabile per meritarsi gli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra il bulgaro Dimitrov e l’austriaco Ofner. Il fuoriclasse altoatesino è stato chirurgico in occasione di questa uscita sui sacri prati, regolando un avversario decisamente inferiore dal punto di vista tecnico e che non ha mai avuto i mezzi per impensierire concretamente il campione in carica di Australian Open e US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it