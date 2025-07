Liverpool l' enorme distesa di fiori e sciarpe per Diogo Jota

Una comunità unita nel dolore e nella memoria di Diogo Jota, il talentuoso calciatore del Liverpool scomparso troppo presto. L’enorme distesa di fiori e sciarpe davanti ad Anfield è un commosso tributo che attraversa confini, mostrando quanto Jota fosse amato non solo in campo. Tifosi e amici si sono stretti nel ricordo di un uomo, padre e marito, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Riprese con drone mostrano decine di omaggi floreali davanti allo stadio Anfield in memoria di Diogo Jota, scomparso prematuramente a 28 anni. Tifosi del Liverpool e non solo hanno lasciato fiori, sciarpe e messaggi per ricordare il calciatore portoghese, padre di tre figli e sposato da pochi giorni, deceduto in un incidente stradale insieme al fratello. Un tributo silenzioso ma carico di emozione, che testimonia l'affetto di una comunità colpita dalla perdita di uno dei suoi beniamini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Liverpool, l'enorme distesa di fiori e sciarpe per Diogo Jota

