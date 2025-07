Atletica da Saraceni a Valensin | tutte le stelle dei Campionati Italiani U20

Da Saraceni a Valensin, l’atletica italiana si prepara a brillare sui campi di Grosseto, dove i giovani talenti delle categorie U20 si sfideranno in emozionanti prove di coraggio e talento. Questi Campionati Italiani juniores e promesse rappresentano un passaggio cruciale verso gli Europei di Tampere, con tante stelle emergenti pronte a lasciare il segno. Elisa Valensin ha vinto ...

Nel weekend andranno in scena i Campionati Italiani juniores e promesse di atletica, sarà Grosseto a ospitare la rassegna tricolore giovanile che rappresenta una tappa fondamentale verso gli Europei Under 20, previsti a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. Gli atleti delle classi 2006 e 2007 si fronteggeranno a viso aperto, con tante punte desiderose di esprimersi al meglio e di lanciarsi verso i massimi palcoscenici. Elisa Valensin ha vinto i 200 metri agli Europei Under 18 nella passata stagione e ha corso un brillante 23.11 a Ginevra un paio di settimane fa, dunque si attendono prestazioni interessanti sul mezzo giro di pista dove andranno seguite anche Alice Pagliarini e Lavinia Capasso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, da Saraceni a Valensin: tutte le stelle dei Campionati Italiani U20

In questa notizia si parla di: atletica - valensin - campionati - italiani

Atletica, Weir e Fabbri lanciano a Lucca. Patterson e LaFond le stelle, c’è Valensin - Domenica 8 giugno, il cuore dell’atletica si accenderà a Lucca con il prestigioso Meeting, tappa Challenger del World Continental Tour.

Il 18enne di Bonate Sotto partirà con i favori del pronostico nel salto in lungo, mentre l'allieva di Fausto Frigerio punterà sui 200 metri. https://terzotemposportmagazine.it/discipline/atletica/campionati-italiani-juniores-rocco-martinelli-ed-elisa-valensin-guidano-l Vai su Facebook

Campionati Italiani Juniores, Rocco Martinelli ed Elisa Valensin guidano la spedizione orobica; Valensin accende Ancona: 23.49 da record; La 18enne Elisa Valensin pronta senza nessuna pressione per i prossimi campionati italiani indoor assoluti.

Atletica, Bergamo vuol mettersi il tricolore: sogni di gloria agli Italiani junior e promesse - Da venerdì 4 luglio a Grosseto i Campionati di categoria, tappa di rilievo in vista degli Europei Under 20 e Under 23 in programma a luglio e agosto. Si legge su ecodibergamo.it

Italiani Juniores/U23 a Grosseto: streaming, iscritti e orario aggiornato - 6 luglio sarà tempo di Campionati Italiani U20/U23, quest’anno in programma al Zecchini di Grosseto. Si legge su msn.com