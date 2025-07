Il Centro della Musica | Amore al chiaro di luna con Ensemble Locatelli

Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile nel cuore di Bergamo! Sabato 5 luglio alle 17, il Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti ospiterà l’ultimo imperdibile appuntamento di Il Centro della Musica, una rassegna unica organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti. L’Ensemble Locatelli, maestri della musica barocca, chiuderà la serie con un omaggio raffinato ad Alessandro Scarlatti, regalando emozioni che resteranno nel cuore di tutti gli amanti della buona musica.

Bergamo. Sabato 5 luglio alle 17, nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti, è in programma l’ultimo appuntamento con Il Centro della Musica, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Sarà l’Ensemble Locatelli, formazione specializzata nella musica barocca, a chiudere la serie di sei concerti, con un omaggio alla musica di Alessandro Scarlatti, del quale proprio quest’anno cade il 300° anniversario della morte. Amore al Chiaro di Luna, questo è il titolo dato al concerto, è un invito a lasciarsi avvolgere dalla bellezza, a riflettere sulla forza dell’amore e sull’eterno dialogo tra umanità e divino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Centro della Musica: “Amore al chiaro di luna” con Ensemble Locatelli

In questa notizia si parla di: musica - centro - amore - chiaro

Per la musica bergamasca essere fuori dal «centro» non è un limite - La musica bergamasca dimostra che essere periferici non è un limite, ma un'opportunità creativa. Con band emblematiche come Verdena e Pinguini Tattici Nucleari, Bergamo si afferma come un centro pulsatante dell'indie.

Oltre all’amore tra padre e figlio, la musica ci ha uniti ancora di più ? @lucadalessio_real #GigiAndFriends #SicilyForLife Vai su Facebook

Amore al Chiaro di Luna: Ensemble Locatelli in concerto; Amore al chiaro di luna - Ensemble Locatelli - eventi; “La costruzione di un amore”, ai Giardini d’Avalos il concerto-tributo solidale a Ivano Fossati.

Amore al Chiaro di Luna: Ensemble Locatelli in concerto - 00 il Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti (piazza Cavour 14) di Bergamo ospita il concerto Amore al Chiaro di Luna con l’Ensemble Locatelli, nell'ambito della ... Scrive mentelocale.it

La musica migliore… per l’amore - www.stile.it - Uno studio dell’Università di Yale fornisce la raccolta di brani adatti ad accompagnare la passione fra le lenzuola. Secondo stile.it