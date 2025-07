Calciomercato Juve Jonathan David è arrivato a Malpensa | ora le visite mediche – VIDEO

Il calciomercato della Juve si infiamma con il grande colpo: Jonathan David è atterrato a Malpensa, pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il suo nuovo contratto. L’attaccante canadese, classe 2000, arriva carico di entusiasmo e determinazione, pronto a fare la differenza in bianconero. Scopri tutti i dettagli e segui passo passo questa emozionante operazione di mercato che potrebbe cambiare le sorti della Juventus per la prossima stagione.

Le ultime sul calciomercato della Juve, con l’arrivo di Jonathan David a Malpensa per le visite mediche. Tutti i dettagli in merito Il giorno di Jonathan David è finalmente arrivato. L’attaccante canadese classe 2000 è atterrato questa mattina a Malpensa con un volo proveniente dal Canada, pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Jonathan David è arrivato a Malpensa: ora le visite mediche – VIDEO

